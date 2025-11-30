ปชป.ขอบคุณผลโพลพบคนใต้หนุนพรรคได้รับความไว้วางใจอันดับ 1

นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการสำรวจของนิด้าโพลว่า พรรคประชาธิปัตย์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน โดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคใต้ ที่ได้แสดงความเชื่อมั่นต่อพรรคประชาธิปัตย์ และหัวหน้าพรรค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อย่างอบอุ่นและงดงาม ที่ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้รับความไว้วางใจ เป็นพรรคอันดับหนึ่ง ที่ประชาชนในภาคใต้ เชื่อมั่นและจะเลือกในการเลือกตั้งครั้งหน้า และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับคะแนนเชื่อมั่นสูงสุดสำหรับการจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการ ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
จากผลสำรวจครั้งนี้เป็นกำลังใจอันสำคัญยิ่ง และเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราว่า ศรัทธาที่ประชาชนมีให้ เป็นภารกิจที่ต้องลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะการจะเดินหน้าสร้างการเมืองสุจริต ด้วยความมืออาชีพ พร้อมลงพื้นที่ ทำงาน และพิสูจน์ให้เห็นว่า “การเมืองที่ดี… สามารถทำให้ประเทศดีขึ้นได้จริง” ให้สมกับความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนได้มอบให้แก่พรรคและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
นายพงศกร กล่าวอีกว่า สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของแคมเปญ “สส.ที่ดี คุณเองก็เป็นได้นะ” ซึ่งการเปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการลงสมัคร สส. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีมีความตั้งใจ ต้องการทำงานรับใช้บ้านเมือง เพื่อมาร่วมกันสร้าง “สส.ที่ดี พรรคสร้างพรรคการเมืองที่ดี เพราะพรรคการเมืองที่ดี จะทำให้ประเทศไทยดีขึ้นได้จริง”
“พรรคประชาธิปัตย์ขอกราบขอบพระคุณจากหัวใจ และเราจะทำงานต่อไป เพื่อให้ความหวังของพี่น้องประชาชน กลายเป็นความจริงให้ได้” โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว