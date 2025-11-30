ตำรวจภูธรภาค 9 ขออภัยกรณีใช้รถแบ็กโฮย้ายรถในเมืองหาดใหญ่ พร้อมรับผิดชอบเจ้าของรถทั้ง 10 คัน

วันนี้ (30 พ.ย.) ตำรวจภูธรภาค 9 ชี้แจงกรณีการเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเส้นทางการจราจร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้เส้นทางในกรณีฉุกเฉิน และการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมหาดใหญ่
ทั้งนี้ ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เริ่มคลี่คลาย ทำให้ประชาชนจำนวนมากกลับสู่บ้านเรือน ขณะที่บนถนนหลายสายรวมถึงบนสะพานยังมีรถที่จอดไว้ รวมถึงรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจร ซึ่งตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ตำรวจภูธรภาค 9 ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สามารถเคลื่อนย้ายรถของตนเองได้ ออกมาเคลื่อนย้ายรถเพื่อเปิดเส้นทางการจราจร ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็พยายามเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง ขยับรถบางส่วนเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้มากที่สุด เนื่องจากรถฉุกเฉินและรถกู้ภัยผ่านได้ยาก กระทั่งวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ยังคงมีรถที่กีดขวางเส้นทางการจราจร โดยเฉพาะบริเวณแยกโรงปูน และบริเวณหน้าสะพานคลองอู่ตะเภา หน้าอำเภอหาดใหญ่ โดยเป็นรถที่ถูกน้ำท่วมจนจมน้ำและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเอง ทำให้เหลือช่องทางจราจรเพียงช่องทางเดียว รถไม่สามารถสวนทางกันได้ เป็นเหตุให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อภารกิจของรถพยาบาลและรถกู้ชีพ อาจไม่สามารถนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลได้ทันเวลา จึงจำเป็นต้องจัดการรถที่กีดขวางเพื่อเปิดเส้นทาง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการเพื่อเคลื่อนย้ายรถอยู่นั้น มีรถแบคโฮขนาดเล็กขับผ่านบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจึงได้ขอความร่วมมือให้ช่วยทำการเคลียร์เส้นทาง โดยให้ใช้ที่ตักของรถแบคโฮดันบริเวณล้อรถเพื่อขยับรถออกไปด้านข้าง ประมาณ 10 คัน จนสามารถเปิดช่องทางจราจรให้รถฉุกเฉินผ่านได้ และการสัญจรบนถนนคล่องตัวขึ้น
ตำรวจภูธรภาค 9 ต้องขออภัยเจ้าของรถทั้ง 10 คัน หากได้รับความเสียหายจากการ เคลื่อนย้ายรถเพื่อเปิดเส้นทางดังกล่าว โดยตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมรับผิดชอบรถยนต์ที่เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทั้งนี้ ในส่วนของการปฏิบัติการเปิดเส้นทางการจราจรบริเวณแยกโรงปูน บริเวณหน้าสะพานคลองอู่ตะเภา รวมถึงจุดอื่น ๆ ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายรถออกนอกพื้นที่ เป็นเพียงการขยับรถไปข้างทางในรัศมีไม่เกิน 300 เมตร แต่อย่างไรก็ตาม ตำรวจภูธรภาค 9 มีแผนเคลื่อนย้ายรถในอนาคต หากยังไม่มีเจ้าของรถมาแสดงตัวหรือเคลื่อนย้ายรถออกไป เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายรถทั้งหมดไปจอดไว้ที่สนามกีฬาเทศบาลนครหาดใหญ่ (สนามกีฬากลาง) และลานจอดรถศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อไป ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขสายด่วน 191