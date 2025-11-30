บขส.เผยสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้เริ่มคลี่คลาย เปิดเดินรถปกติแล้ว 6 เส้นทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เริ่มคลี่คลาย รถโดยสารสามารถวิ่งเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร และใช้เส้นทางเดินรถได้ตามปกติ บขส.จึงเปิดเดินรถโดยสารตามปกติ จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่
1. สายที่ 984 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล
2. สายที่ 987 กรุงเทพฯ – ยะลา
3. สายที่ 988 กรุงเทพฯ – สตูล
4. สายที่ 992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
5. สายที่ 9917 กรุงเทพฯ – ปัตตานี
6. สายที่ 9917 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
หลังจากก่อนหน้านี้ บขส. ได้หยุดการเดินรถโดยสารไป เนื่องจากในพื้นที่น้ำท่วมสูง รถไม่สามารถสัญจรได้
ส่วนรถร่วมฯ ที่ให้บริการเดินรถโดยสารในพื้นที่ภาคใต้ กลับมาเปิดบริการเป็นปกติเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ บขส. มีความห่วงใยและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย จึงเปิดศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีพนักงานจิตอาสาให้ความช่วยเหลือและประสานงานให้กับผู้ประสบภัย ติดต่อ สถานีเดินรถหาดใหญ่ โทร. 080-079-8426
รวมทั้งเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (ฟรี) ณ ศูนย์รับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งพบว่า ประชาชนได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็น นำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดย บขส. เป็นผู้ประสานงาน ขนส่งสิ่งของ ไปส่งต่อให้ศูนย์อพยพในพื้นที่หาดใหญ่ หรือชุมชนโดยรอบที่มีความต้องการต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ ศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (จตุจักร) โทร. 02-537-8480
ทั้งนี้ บขส. กระทรวงคมนาคม ร่วมสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล โดยนำรถบรรทุกไปขนสิ่งของบริจาคที่จำเป็นจากประชาชน เช่น ถุงยังชีพ อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ณ “ศูนย์ประสานงานรับ - ส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ และบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนต่อไป