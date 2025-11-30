"เทพไท"เสนอ"อนุทิน"ยุบสภาคืนอำนาจให้ ปชช.รับผิดชอบปมน้ำท่วมหาดใหญ่

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อนุทิน ยุบสภา ดีกว่า ลาออก
จากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความความสามารถ วุฒิภาวะ การแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมของรัฐบาลชุดนี้ ที่นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นเรื่อยๆ พูดถึงความล้มเหลวในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภัยพิบัติที่เป็นมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของเมืองหาดใหญ่ มีการเรียกร้องให้นายอนุทิน แสดงความรับผิดชอบทางการเมือง โดยการลาออกมีเสียงดังมากขึ้นเรื่อยๆ เรียกร้องสปิริตหรือจริยธรรมทางการเมืองต่อนายอนุทินด้วย
ผมในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองคนหนึ่ง เห็นว่าเป็นเรื่องปกติของนักการเมือง เมื่อมีความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความล้มเหลวของการทำงาน นักการเมืองในประเทศที่เจริญแล้ว จะแสดงออกโดยการลาออก แต่สำหรับประเทศไทยค่อนข้างหายากมาก
สำหรับนายอนุทิน ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติ ผมเห็นว่าการแสดงความรับผิดชอบการลาออก ก็จะเป็นเรื่องที่น่าได้รับเสียงสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ว่า รัฐบาลชุดนี้ มีอายุถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 เท่านั้น สิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุด คือนายอนุทินประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจพิจารณาว่า นายอนุทินมีความสามารถเพียงพอที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติได้หรือไม่ ถ้าประชาชนเลือกพรรคภูมิใจไทยเป็นอันดับหนึ่ง มาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอีก ก็แสดงว่าประชาชนยอมรับนายอนุทิน ซึ่งเป็นการพิสูจน์กันทางการเมือง
เมื่อรัฐบาลมีความผิดพลาดทางการบริหาร สามารถทำได้ 2 แนวทาง ไม่ยุบสภา ก็ลาออก แต่ถ้านายอนุทินลาออก โอกาสก็ตกอยู่ที่พรรคเพื่อไทย ซึ่งมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเหลืออยู่อีก1คน คือนายชัยเกษม นิติสิริ ส่วนพรรคการเมืองอื่นๆโอกาสไม่มีแล้ว จึงทำให้พรรคเพื่อไทยอยู่ในอาการละล้าละลังว่า จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามมาตรา 151 ดีหรือไม่ หรือจะกดดันให้นายอนุทินลาออก ซึ่งหวยอาจจะไปออกที่พรรคเพื่อไทย นายชัยเกษม นิติสิริ อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีส้มหล่นอีกคนหนึ่งก็เป็นไปได้
แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของความเหมาะสมกับสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ ถ้านายอนุทินจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง ผมเสนอให้ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน ให้ประชาชนไปเลือกตั้งพรรคการเมืองต่างๆ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรค เพราะวันนี้พรรคการเมืองหลายพรรคไม่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้ว ถ้าหากนายอนุทินตัดสินใจลาออก และเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ ก็ไม่ตอบโจทย์ประชาชน ถ้าจะให้ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง ต้องล้างไพ่ใหม่ คือยุบสภา แต่ละพรรคจะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้ประชาชนตัดสินใจว่า จะให้พรรคการเมืองใดเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
ถ้านายอนุทินยังไม่ยอมยุบสภา ก็เสนอไปยังพรรคเพื่อไทยให้กล้าๆหน่อย ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการเปิดสภาฯสมัยสามัญ ซึ่งนายอนุทินก็ได้ส่งสัญญาณแล้วว่า ให้พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมดูสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่ 12 ธันวาคม 2568
เมื่อทุกฝ่ายเตรียมพร้อมและทุกฝ่ายได้คาดการณ์แล้วว่า รัฐบาลจะอยู่ไม่ครบวันที่ 31 มกราคม 2569 แน่นอน ก็มีอยู่ 2 ทาง คือ 1.นายอนุทินประกาศยุบสภา โดยไม่ต้องรอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2.ถ้านายอนุทินไม่ยอมยุบสภาด้วยตัวเอง พรรคเพื่อไทยต้องยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินก็จะยุบสภา เชื่อว่าการยุบสภาคือคำตอบของประเทศ