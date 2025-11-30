นักท่องเที่ยวหลั่งไหลขึ้นภูเรือสัมผัสอากาศหนาว 9 องศาฯ

ช่วงเช้ามืดวันนี้ ( 30 พ.ย.) มีนักท่องเที่ยวกว่า 600 คน เดินทางขึ้นสู่ยอด อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นเพียง 9 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เป็นวันที่มีนักท่องเที่ยวขึ้นยอดภูเรือมากที่สุดในรอบเดือนพฤศจิกายน บรรยากาศบนยอดภูเรือเป็นไปอย่างคึกคัก นักท่องเที่ยวต่างมารอชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า ซึ่งเป็นไฮไลต์สำคัญของการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว เนื่องจากสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างสวยงาม อีกทั้งภายในอุทยานยังมีบ้านพักและลานกางเต็นท์ให้บริการ 2 จุด ได้แก่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 1 (ที่ทำการ) และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 (ภูสน) ทั้งสองพื้นที่เป็นลานสนที่มีบรรยากาศร่มรื่น พร้อมร้านกาแฟและร้านอาหารรองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน
นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาวอุทยานฯ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงวันหยุดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นตลอดช่วงฤดูหนาวนี้ เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มหนาวจัด ทำให้ยอดภูเรือเป็นจุดหมายสำคัญในการชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ขณะเดียวกันทางอุทยานฯ ยังได้เตรียมความพร้อมด้านการบริการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัย จุดให้ข้อมูลเส้นทางเดินป่า และมาตรการจัดการนักท่องเที่ยวในพื้นที่แออัด เพื่อให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสธรรมชาติอย่างสะดวกสบายและปลอดภัยที่สุด ทั้งยังเชิญชวนให้นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางล่วงหน้า โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดยาวที่คาดว่าจะมีผู้เดินทางหนาแน่นเป็นพิเศษ