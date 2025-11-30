ปภ.สรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ 9 จังหวัด หลายจังหวัดเริ่มคลี่คลาย เร่งช่วยเหลือเยียวยา

วันนี้ ( 30 พ.ย.) เวลา 10.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัย 9 จังหวัดภาคใต้ ระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง ปภ. เร่งช่วยเหลือบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ยังคงระดมกำลังแจกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน พร้อมระดมเครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งฟื้นฟูคืนพื้นที่ให้ประชาชนทุกจังหวัด
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 68 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กินพื้นที่ 89 อำเภอ 595 ตำบล 4,227 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,162,551 ครัวเรือน 2,963,894 คน ดังนี้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ กาญจนดิษฐ์ เคียนซา พระแสง เมืองฯ บ้านนาสาร และพุนพิน 35 ตำบล 239 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,254 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 20 อำเภอ ได้แก่ ชะอวด เมืองฯ ท่าศาลา พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ นาบอน ฉวาง ทุ่งสง เฉลิมพระเกียรติ หัวไทร ลานสกา บางขัน พระพรหม ช้างกลาง ปากพนัง จุฬาภรณ์ ทุ่งใหญ่ พิปูน เชียรใหญ่ และถ้ำพรรณรา 148 ตำบล 1,335 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 233,787 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดตรัง ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ นาโยง ห้วยยอด รัษฎา ย่านตาขาว วังวิเศษ กันตัง เมืองฯ สิเภา และปะเหลียน 64 ตำบล 440 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,344 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดพัทลุง ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ ควนขนุน เขาชัยสน บางแก้ว ปากพะยูน และป่าบอน 14 ตำบล 33 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 152 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดสตูล ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ ควนโดน ละงู ท่าแพ ควนกาหลง เมืองฯ และทุ่งหว้า 29 ตำบล 212 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 29,146 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดสงขลา ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 16 อำเภอ ได้แก่ รัตภูมิ เมืองฯ จะนะ คลองหอยโข่ง ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ หาดใหญ่ ควนเนียง นาทวี สิงหนคร นาหม่อม บางกล่ำ สะเดา เทพา และสะบ้าย้อย 127 ตำบล 992 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 633,105 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดปัตตานี ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ สายบุรี แม่ลาน โคกโพธิ์ มายอ ยะรัง ไม้แก่น ยะหริ่ง ปะนาเระ ทุ่งยางแดง กะพ้อ หนองจิก และเมืองฯ 115 ตำบล 648 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 192,503 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดยะลา ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ รามัน และยะหา 5 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,436 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดนราธิวาส ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ ยี่งอ เมืองฯ ระแงะ ตากใบ สุไหงปาดี ศรีสาคร รือเสาะ สุไหงโก-ลก เจาะไอร้อง สุคิริน และจะแนะ 58 ตำบล 320 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 40,824 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
ภารกิจเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย แม้สถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่จะคลี่คลายลง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกพื้นที่กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งในด้านการดำรงชีพและการบรรเทาทุกข์ โดยเฉพาะเร่งแจกจ่ายถุงยังชีพจำนวนมาก อาหารกล่อง น้ำดื่ม
ยารักษาโรค รวมถึงสิ่งของพระราชทาน นอกจากนี้ ยังคงเร่งช่วยเหลือด้านการขนย้ายผู้ประสบภัย โดยใช้เรือท้องแบน รถยกสูง และเฮลิคอปเตอร์ รวมถึงการติดตั้งสะพานชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ รวมถึงการระดมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อดำเนินการด้านการฟื้นฟูพื้นที่และระบายน้ำ โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำและ
ลดผลกระทบในพื้นที่อย่างรวดเร็ว