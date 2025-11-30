กรมชลฯ เดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังหาดใหญ่

กรมชลประทานเดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่เตรียมพร้อมไว้ก่อนหน้านี้ หลังหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง ก่อนผลักดันลงสู่ทะเล ตามข้อสั่งการของ นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน เพื่อให้พี่น้องชาวหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ววัน โดยขณะนี้ได้ติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำในหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง อาทิ
-บ้านโพธิ์หลอด หมู่ 4 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
- บ้านท่าช้าง หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
- ถนนลอดทางรถไฟ ถนนศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่
- คลองปากแตระ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา
- ประตูระบายน้ำคลองพังยาง ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา
- ฝายระวะ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา
ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด ควบคู่กับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์