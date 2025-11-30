ภูสอยดาวหนาวจัด! อุณหภูมิ 2 องศา เตือนนักท่องเที่ยวเตรียมรับมือ

นายฟารุต ใจทัศน์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว รายงานสถานการณ์สภาพอากาศหนาวจัด เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ณ บริเวณจุดชมพระอาทิตย์ตก บนลานสนภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีความสูง 1,633 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และเป็นจุดชมทิวทัศน์และกางเต็นท์ยอดนิยมของอุทยานฯ
จากการวัดอุณหภูมิพบว่า สภาพอากาศในเช้านี้หนาวจัดเป็นพิเศษ โดยอุณหภูมิแตะระดับต่ำถึง 2 องศาเซลเซียส ถือเป็นความหนาวเย็นระดับสุดขั้วที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสอากาศบนยอดภู แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสุขภาพเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงนี้ถือเป็นฤดูท่องเที่ยวหลักของภูสอยดาว ที่นักท่องเที่ยวต่างมุ่งหวังมาชมทะเลหมอกยามเช้า และความงามของธรรมชาติที่หนาวเย็นจัด
สำหรับนักท่องเที่ยวสายผจญภัยที่ตั้งใจขึ้นไปกางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาวและชมดาว ยืนยันว่าสภาพอากาศหนาวจัดเช่นนี้จะมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่น่าประทับใจที่สุด โดยเฉพาะการได้จิบเครื่องดื่มอุ่นๆ ในบรรยากาศที่หนาวเย็นจัด
หัวหน้าอุทยานฯ จึงขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวที่วางแผนจะเดินทางมาท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมด้านเครื่องแต่งกายกันหนาวอย่างครบถ้วน เช่น เสื้อโค้ท ถุงมือ หมวก และผ้าพันคอ เพื่อรับมือกับความหนาวเย็นระดับ 2 องศาเซลเซียส ที่จัดอยู่ในระดับ "สุดขั้ว" อย่างแท้จริง