เช้านี้ค่าฝุ่นในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 28 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.สุโขทัย จ.เพชรบูรณ์ จ.สิงห์บุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ชุมพร จ.บึงกาฬ จ.หนองคาย จ.นครพนม จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร และ จ.นครราชสีมา
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 4.9 - 45.3 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 9 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25.6 - 88.2 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20.5 - 51.9 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 21.4 - 48.8 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.0 - 39.8 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 27.5 - 69.6 มคก./ลบ.ม.