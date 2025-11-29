xs
"อ.ปานเทพ"แนะทุกครัวเรือนหลายจังหวัดต้องเริ่มคิดเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมได้แล้ว

อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า หันกลับมามอง กทม.และอีกหลายจังหวัด ทุกครัวเรือนตัองเริ่มคิดการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมได้แล้ว