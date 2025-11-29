ศป.กฉ.เดินหน้าฟื้นฟูหาดใหญ่ เร่งคืนระบบน้ำ-ไฟฟ้า-สัญญาณสื่อสาร พร้อมขนย้ายรถอย่างเป็นระบบ

วันนี้ (29 พ.ย.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและโฆษกศูนย์ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก กรรมการและโฆษกศูนย์ และพลโท วันชนะ สวัสดี กรรมการและโฆษกศูนย์ ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมระบุว่าแบ่งการฟื้นฟูแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ระยะเร่งด่วน ทำความสะอาด ฟื้นฟูระบบสื่อสาร สาธารณูปโภค และเปิดเส้นทางเพื่อซ่อมบ้านเรือนกรณีฉุกเฉิน
ระยะกลาง ซ่อมแซมบ้านเรือนเต็มกำลัง ระบบประปา ไฟฟ้า สาธารณูปโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะของผู้ประสบภัย รวมถึงซ่อมถนนสายรองและสายหลัก
ระยะสุดท้าย ฟื้นฟูเต็มกำลัง ซ่อมบ้านเรือนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด
ทั้งนี้ ในส่วนของเงินเยียวยา 9,000 บาท รัฐบาลพร้อมที่จะจ่ายเงินให้ถึงมือประชาชนในสัปดาห์หน้า โดยจ่ายผ่านพร้อมเพย์ทุกธนาคาร ขอให้ประชาชนดำเนินการผูกบัญชีกับพร้อมเพย์ให้เรียบร้อย
นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการจัดทำบัตรประชาชน 3 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- โรงเรียนเทศบาล 4
และให้บริการรับแจ้งตายที่ศูนย์พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริการทั้งหมดจะยกเว้นค่าธรรมเนียม
นอกจากนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐ จะมีเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือข้อมูลเอกสารประวัติการใช้ การชำระค่าน้ำค่าไฟ ในกรณีนี้สามารถที่จะเป็นเอกสารประกอบการทำเรื่องขอสินเชื่อจากธนาคารได้ และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัยประกันความเสี่ยงในทรัพย์สินประกันชีวิต