xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ตรวจความพร้อมเส้นทางวิ่ง ATM 2025 ปิดถนนหลายสาย เพิ่มความปลอดภัยเต็มรูปแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมเส้นทางวิ่งในงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok (ATM 2025) ในพื้นที่เขตปทุมวัน โดยมี ดร.นรเทพ ชูพูล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน ร่วมลงพื้นที่

สำหรับการจัดงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok ในวันที่ 30 พ.ย. 68 มีมาตรการปิดการจราจรชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในพื้นที่เขตปทุมวันมีถนนที่ปิดการจราจร ได้แก่ 1.ถนนพระรามที่ 4 (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกสามย่านถึงแยกอังรีดูนังต์ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68 2.ถนนพระรามที่ 4 (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกวิทยุ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68 3.ถนนอังรีดูนังต์ ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงแยกเฉลิมเผ่า ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68 4.ถนนพระรามที่ 1 ตั้งแต่แยกเจริญผลถึงแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68 5.ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68 6.ถนนวิทยุ (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสิน จำนวน 3 ช่องทางด้านซ้าย ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68 7.ถนนสารสิน (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกสารสินถึงแยกราชดำริ ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68

ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตปทุมวัน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงนักวิ่งและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง ซึ่งงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกำลังกายในกรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมกิจกรรมจำนวนมาก กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ปิดการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัย