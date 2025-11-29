ทบ.เผยเข้าช่วยชาวจีนเหยียบทุ่นระเบิดทันทีที่ตรวจพบ ย้ำดูแลเท่าเทียมตาม กม.มนุษยธรรมระหว่างประเทศ

พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวชี้แจงกรณีชายชาวจีนลักลอบข้ามแดนเข้ามายังพื้นที่บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว และประสบเหตุเหยียบกับทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บ เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 โดยย้ำว่า แม้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรืออาจมีความเชื่อมโยงกับขบวนการ Cyber Scam แต่กองทัพบกยังคงยึดหลักมนุษยธรรมเป็นสำคัญ และให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเต็มขีดความสามารถทันทีที่ตรวจพบ
โฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่า เมื่อได้รับแจ้งเหตุ หน่วยเฉพาะกิจชายแดนได้ใช้อากาศยานไร้คนขับบินตรวจสอบพื้นที่ทันที เพื่อค้นหาผู้บาดเจ็บในสภาพพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากทุ่นระเบิดตกค้าง และเมื่อพบตัวเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ก่อนนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุด ทั้งหมดดำเนินการด้วยหลักปฏิบัติเดียวกับการช่วยเหลือประชาชนไทยทุกประการ
โฆษกกองทัพบกย้ำว่า การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยไม่แบ่งแยกสัญชาติหรือสถานะทางกฎหมายของผู้ประสบเหตุ ส่วนการดำเนินการด้านกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตามขั้นตอนภายหลังจากอาการของผู้บาดเจ็บอยู่ในภาวะปลอดภัยแล้ว
ขณะเดียวกัน ได้แจ้งเหตุและขั้นตอนการช่วยเหลือไปยังสถานเอกอัครราชทูตจีน เพื่อให้ครอบครัวผู้บาดเจ็บรับทราบ และเพื่อยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับชีวิตของชาวจีนผู้ประสบเหตุรายนี้ไม่ต่างจากประชาชนของตนเอง