ก.ท่องเที่ยวฯ สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภาคใต้หลังเกิดอุทกภัย มีแนวโน้มดีขึ้น-น้ำลดหลายจุด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนหน้านี้ โดยภาพรวมหลายจังหวัดมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างชัดเจน น้ำลดลงหลายจุด การคมนาคมกลับมาใช้การได้เกือบทั้งหมด และไม่มีรายงานนักท่องเที่ยวตกค้างเพิ่มเติม
สงขลา : น้ำลดลงต่อเนื่อง ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วรวม 10 ราย
สถานการณ์ในจังหวัดสงขลาคลี่คลายอย่างมาก น้ำลดลงเกือบหมด เหลือน้ำท่วมขังเพียงบางจุดเท่านั้น
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 กระทรวงฯ รายงานการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวม 10 ราย แบ่งเป็น ชาวจีน 4 คน, ชาวแอฟริกาใต้ 2 คน, ชาวมาเลเซีย 1 คน, ชาวออสเตรเลีย 1 คน, ชาวสกอตแลนด์ 1 คน, ชาวสิงคโปร์ 1 คน ยอดการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสะสมตลอด 6 วัน อยู่ที่ 1,812 คน
สตูล : สถานการณ์ปกติ ไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้าง
จังหวัดสตูลกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้าง
– การเดินทางทางเรือเส้นทางปากบารา–หลีเป๊ะ ยังให้บริการตามปกติ ทั้งขาออกและขาเข้า
– บริษัททัวร์ในพื้นที่ยังคงอำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อไปยังสนามบินหาดใหญ่
ยะลา : สถานการณ์ดีขึ้น แหล่งท่องเที่ยวเปิดตามปกติ
ระดับน้ำในจังหวัดยะลาลดลงต่อเนื่อง การเดินทางจากยะลาไปเบตงยังสามารถทำได้ โดยต้องใช้ความระมัดระวังในบางพื้นที่ลาดชัน
แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เปิดให้บริการตามปกติ ยกเว้นวัดหน้าถ้ำที่อยู่ระหว่างฟื้นฟู
– ไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้าง
ปัตตานี : ยังมีฝนและน้ำท่วมขังในบางพื้นที่
ปัตตานียังคงมีฝนตกและน้ำท่วมขังบางจุด
– ยังไม่มีรายงานนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบโดยตรง
สุราษฎร์ธานี : สภาวะปกติ นักท่องเที่ยวเดินทางได้ตามปกติ
สถานการณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลับสู่ภาวะปกติ
– ไม่มีรายงานนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
– การเดินเรือไปยังเกาะต่าง ๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แม้จะมีคลื่นลมเล็กน้อย
ตรัง : น้ำลดลงแล้ว ไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้าง
ตรังรายงานว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เหลือน้ำท่วมขังเพียงบางพื้นที่
– ไม่มีนักท่องเที่ยวตกค้างหรือเสียชีวิต
นครศรีธรรมราช : เข้าสู่ภาวะปกติ
จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำลดลงแล้วและเข้าสู่ภาวะปกติ
– ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังคงติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ประสานงานใกล้ชิดกับทุกจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนอย่างทันท่วงที พร้อมขอให้ผู้เดินทางติดตามประกาศจากหน่วยงานรัฐอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยสูงสุด