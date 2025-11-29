ทล.ติดตั้งสะพานชั่วคราว 3 จุด เปิดการจราจรเส้นทางภาคใต้สำเร็จ

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ให้เร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ กรมทางหลวง (ทล.) จึงได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในสังกัด, ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) และศูนย์สร้างทางสงขลา ร่วมกันดำเนินภารกิจฟื้นฟูเส้นทาง และคืนสภาพเมืองหาดใหญ่โดยเร็ว เพื่อปฏิบัติภารกิจนี้ ทล. ได้มีการระดมกำลังวิศวกร นายช่าง เจ้าหน้าที่ และเครื่องจักรจากหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศรวมกว่า 63 คัน เข้าประจำการในพื้นที่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา และพื้นที่ประสบภัยในภาคใต้ เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมทางและสะพานที่ขาด รวมถึงกู้คืนเส้นทางคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย
สำหรับภารกิจแก้ไขปัญหาเร่งด่วน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ได้เข้าซ่อมแซมคอสะพานที่ทรุดเป็นโพรงบน ทล. 4 (กม. 1257) และสามารถเคลียร์กองขยะขนาดใหญ่บนสะพานระยะทาง 300 เมตร เพื่อเปิดการจราจรให้วิ่งสวนทางได้สำเร็จ
อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงรายงานความสำเร็จในการติดตั้งสะพานชั่วคราวแล้วเสร็จ 3 จุด เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางที่ถูกตัดขาด ดังนี้
1. ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนคลองแงะ - ปาโรย บริเวณ กม. 1, อ.สะเดา จ. สงขลา: ดำเนินการวางสะพานเหล็กเบลี่ย์ (สะพานเหล็กถอดประกอบได้) ความยาว 21 เมตร
2. ทางหลวงหมายเลข 4181 โคกทราย - ปากพะยูน
* จุดที่ 1 ที่ กม. 20 ติดตั้งสะพานเบลีย์แล้วเสร็จ ความยาว 18 เมตร
* จุดที่ 2 ที่ กม. 4 ติดตั้งสะพานแบลีย์แล้วเสร็จ ความยาว 21 เมตร
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่กำลังเร่งปฏิบัติงานในพื้นที่ที่น้ำลด เพื่อคืนสภาพผิวจราจรและโครงสร้างทางหลวงที่เสียหายในหลายจุด ได้แก่
* การติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราว บน ทล. 4060 (กม. 25+138) ความยาว 27 เมตร
* การสำรวจความเสียหายสะพานบนทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ก่อนเข้าดำเนินการในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2568 จำนวน 2 จุด คือ:
* จุดที่ 1 กม.2+265: ดำเนินการแก้ไขชั่วคราวโดยการถมด้วยหินและกากยาง (Rock Embankment)
* จุดที่ 2 กม.20+708 จะเข้าดำเนินการติดตั้งสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้ จำนวน 2 จุด ความยาวรวม 36 เมตร
กรมทางหลวงจะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจ 'ฟื้นฟูเส้นทาง คืนสภาพโดยเร็ว' อย่างเต็มความสามารถ และจะระดมทรัพยากรทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง