อุตุฯ เตือน ฉ.7 ไทยตอนบน-ภาคใต้ตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว 29–30 พ.ย.

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 7 (369/2568) ระบุว่า พายุโซนร้อนกำลังแรง “โคโตะ” กลางทะเลจีนใต้จะอ่อนกำลังเร็วบริเวณชายฝั่งเวียดนาม และไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย โดยช่วงวันที่ 29–30 พ.ย.68 ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนอากาศยังเย็นถึงหนาว โดยเฉพาะยอดดอย–ยอดภูอุณหภูมิต่ำสุดราว 5–11°C แต่อุณหภูมิโดยรวมเริ่มสูงขึ้น มีหมอกตอนเช้า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ระวังอัคคีภัยจากอากาศแห้ง และเกษตรกรควรป้องกันความเสียหายต่อพืชผล บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1–2 เมตร และมากกว่า 2 เมตรในบริเวณฝนฟ้าคะนอง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง พร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด