"SUPER JUNIOR"ร่วมบริจาคเงิน 1 ล้านบาท ให้สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาค

SUPER JUNIOR (ซูเปอร์จูเนียร์) ขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ทาง SUPER JUNIOR (ซูเปอร์จูเนียร์) ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท (1 ล้านบาท) ให้กับสภากาชาดไทย
ทาง SUPER JUNIOR (ซูเปอร์จูเนียร์) ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกภาคส่วน ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างสุดความสามารถ และขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุด
______________________________
SUPER JUNIOR extend their deepest sympathy and heartfelt concern to all those affected by the severe flooding in the southern region.
As part of their efforts to help and alleviate the difficulties faced by the affected communities, SUPER JUNIOR have donated 1,000,000 Baht (one million Baht) to the Thai Red Cross Society.
SUPER JUNIOR would like to express their sincere appreciation to all officials and volunteers across all sectors for their dedicated efforts in assisting those affected to the best of their abilities. They also send their thoughts and encouragement for everyone’s safety, and hope that all will overcome this crisis as swiftly as possible.
______________________________
SUPER JUNIOR (슈퍼주니어)는 최근 남부 지역에서 발생한 홍수로 큰 피해를 입은 모든 주민 여러분께 깊은 애도와 진심 어린 위로를 전합니다.
이번 재해로 어려움을 겪고 계신 이재민 여러분께 보탬이 되고자 태국 적십자회에 SUPER JUNIOR (슈퍼주니어)가 1,000,000 바트 (100만 바트)를 기부하였습니다.
아울러, 피해 지역의 복구 및 지원을 위해 헌신하고 계신 모든 관계 기관과 자원봉사자 여러분의 노고에 깊이 감사드리며, 피해 지역의 조속한 복구와 모든 분들의 안전을 진심으로 기원합니다.
______________________________
#SUPERJUNIOR