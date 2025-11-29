xs
"นิพิฏฐ์"เผย"ไฟแช็ค-เทียน-ไม้กวาด-ไม้ถูพื้น-น้ำดื่ม"มีความจำเป็นเร่งด่วนที่หาดใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ไฟแช็ค-เทียน-ไม้กวาด-ไม้ถูพื้น-น้ำใช้(ถ้ามีรถน้ำก็ดี) - น้ำดื่ม มีความจำเป็นเร่งด่วนที่หาดใหญ่ เวลานี้