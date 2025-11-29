ตำรวจภาค 9 แถลงจับแก๊งงัดตู้คอนเทนเนอร์รถไฟขโมยเบียร์ช่วงน้ำท่วม กว่า 4 ล้านบาท

พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมคดีลักทรัพย์สินค้าในช่วงสถานการณ์อุทกภัย กรณีคนร้ายงัดตู้คอนเทนเนอร์รถไฟ เพื่อขโมยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กว่า 7,560 ลัง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4 ล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่แกะรอยจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐาน จนทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด 10 ราย
ล่าสุดสามารถติดตามจับกุมตัวได้แล้ว 6 ราย (หนึ่งในนั้นเป็นเจ้าของบ้านที่ใช้เก็บของกลาง) โดยพบว่า 4 ราย มีหมายจับคดีอื่นติดตัวอยู่แล้ว ส่วนอีก 2 ราย ถูกดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์โดยฉกฉวยโอกาสในขณะที่ประชาชนกำลังตื่นกลัวภยันตราย (อุทกภัย) ซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าปกติ และได้ส่งฟ้องศาลเรียบร้อยแล้ว