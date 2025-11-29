xs
"หมอวรงค์"โอดค่าเครื่องบินจากดอนเมืองไปหาดใหญ่ ไม่ไหวแพงมาก 7,500 บาท/คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ค่าเครื่องบินจากดอนเมือง ไปหาดใหญ่ วันที่ 30 พ.ย.ราคา 7500 บาท ต่อคนไม่ไหวครับ แพงมาก ต้องบินไปลงนครฯ และนั่งรถต่อ