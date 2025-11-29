ช่วงบ่ายค่าฝุ่นในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 19 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ณ 12:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ สุโขทัย สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี หนองคาย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร และนครราชสีมา
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 5.4 - 40.7 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 10.1 - 108.1 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20.0 - 42.1 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 13.9 - 37.9 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 9.2 - 36.4 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 23 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25.1 - 59.9 มคก./ลบ.ม.