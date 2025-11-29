แพทย์ มอ.เผยพบผู้ป่วยประสบอุทกภัยโดนกระจกบาดเพียบ เตือนหากไม่รีบรักษาเสี่ยงแผลติดเชื้อ

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Piyanun WK โพสต์ระบุว่า“ทีมศัลย์ มอ อยู่ ER OR OPD กันยาวๆ แต่ละคนแผลกระจกบาด บาดลึก บาดหนักมากกว่าภาวะปกติมาก เพราะลุยน้ำไม่ได้ใส่รองเท้า
ที่เป็นห่วงคือ บางคน เย็บแผลเสร็จ ไม่ไปรับยา ไม่ไปฉีดบาดทะยัก แผลมันจะเน่านะคะ
ตอนนี้ต้องรักษาตัวก่อน ค่าใช้จ่ายไม่มีสิทธิ์การรักษา รพ มอ ก็ช่วยค่ะ
แผลเล็กๆ น้อยๆที่แช่น้ำ เริ่มติดเชื้อรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นแบคทีเรียกินเนื้อ ถ้าใครมีแผล ยังไม่ได้ทำแผลหรือแผลเริ่มแดง ปวดกว่าปกติ ไม่ต้องรอให้มีไข้ รีบเข้ารับการรักษานะคะ ตอนนี้มีทีมให้การรักษา กระจายอยู่หลายจุด ติดต่อได้ตั้งแต่ที่ศูนย์อพยพเลยค่ะ ที่หนักจะถูกส่งต่อมา รพ.ค่ะ
รพ มอ ตอนนี้รับทุกสิทธิ์การรักษาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
รอบนี้หนักมากจริงๆ ใครต้องการช่วยผู้ป่วยด้วยกัน ร่วมบริจาคมูลนิธิ มอ ได้นะคะ ขอบคุณค่ะ
ทีมศัลย์ มอ”
#น้ำท่วมหาดใหญ่68