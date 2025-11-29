กรมอุทยานฯ ส่งทีมลุยทำความสะอาด-ตั้งรถครัวสนาม ช่วยเหลือชาวหาดใหญ่​

นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สบอ.4) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทันทีที่สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลง
พื้นที่เป้าหมาย โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) และวัดคอหงส์ (หรือวัดหงษ์ประดิษฐาราม) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ได้เข้าทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อให้สถานที่สำคัญกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดตั้ง รถครัวสนาม เพื่อผลิตและแจกจ่าย ข้าวกล่องให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่หาดใหญ่ทุกคน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและเป็นกำลังใจในช่วงของการฟื้นตัวนี้