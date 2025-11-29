"บิ๊กโจ๊ก"เรียกร้องนายกฯ เปิดเผยตัวเลขจริงผู้เสียชีวิตน้ำท่วม ยอมรับข้อเท็จจริงเจ็บแต่จบ

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผมฝากถึงนายอนุทินครับ ขอให้ท่านเปิดเผยตัวเลขจริงของจำนวนผู้เสียชีวิตเสียที เพราะตอนนี้นับได้ 550 แล้ว ผมไม่ได้เพ้อเจ้อ แต่จังหวะนี้ท่านต้องยอมเจ็บแต่จบ คือรับข้อเท็จจริง แสดงจุดชัดเจนว่าร่างแต่ละร่างพบที่ไหนเพื่อญาติจะได้ตรวจสอบได้ง่าย แล้วให้ตำรวจ แพทย์รีบดำเนินการในเรื่องการส่งมอบศพให้ญาติอย่างรวดเร็ว พร้อมจัดเตรียมสถานที่บำเพ็ญกุศลให้เขา ไม่ใช่จ้องแต่จะโยนมูลนิธิ มูลนิธิเขาช่วยอยู่แล้ว แต่ท่านต้องแสดงให้เห็นว่ารัฐทำอะไร รวมถึงเตรียมรับสถานการณ์ในเดือนธันวาคม เพราะนี่เพิ่งจะเริ่มหน้าฝน ธันวาคม ต้องประเมินสถานการณ์นำ้ให้ดี แล้วทำความจริงอธิบายประชาชน ว่าขั้นตอน ณวันนี้ 1 2 3 ต้องทำอะไรต่อ เช่น เยียวยาได้เงินรับที่ไหน วันไหน แพทย์ ผู้ป่วยรักษาที่ไหน คนที่ยังมีชีวิตแต่ป่วยระดมแพทย์ให้เขาไปที่ไหน การฆ่าเชื้อโรค ช่วยชาวบ้านล้างบ้านทำความสะอาดร้านรวงต่างๆ แล้วท่านแถลงเองเลย เพราะวันนี้ประชาชนอยู่ในภาวะไม่เชื่อรัฐบาล ผมบอกครั้งแรก 200 ศพ ท่านแถลง 6 7 ร่าง ผมบอกตอนนี้ 1000 แน่ๆ เพราะตอนนี้ 500 แล้ว แต่ท่านบอก 100 กว่า ท่านจะต้องจบเพราะงานนี้ไม่เป็นไร แต่ท่านต้องฝากชื่อให้ประชาชนบ้านผมเขาจดจำท่านแม้ป้องกันไม่ดี แต่เยียวยา แก้ปัญหาหลังน้ำลดรวดเร็ว บ้านผมไม่ใช่ห้องทดลองเล่นๆ หรือฉากถ่ายหนังให้ท่าน