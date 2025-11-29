แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมแจกถุงยังชีพ-สิ่งของช่วยน้ำท่วม

พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุมหาอุทกภัยในพื้นที่บริเวณ ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ประชาชนทยอยเดินทางมารับสิ่งของบรรเทาทุกข์อย่างต่อเนื่อง
แม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ทหารร่วมมอบ ถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม เสื้อผ้า และของใช้จำเป็น ที่หลายภาคส่วนร่วมบริจาคมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งคำทักทาย รอยยิ้ม การสอบถามอาการ และการให้กำลังใจแบบใกล้ชิด ประชาชนที่มารับสิ่งของหลายรายบอกว่า “ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารอย่างสุดหัวใจ” ที่ลงพื้นที่อย่างรวดเร็วไม่ทอดทิ้งกันในยามยาก หลายคนบอกว่าแค่เห็นทหารเดินย่ำน้ำเข้ามาแจกของ ก็รู้สึกเหมือนได้รับพลังใจเพิ่มขึ้นทันที
หลังจากการมอบสิ่งของ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้เดินสำรวจพื้นที่โดยรอบ เพื่อดูว่ายังมีจุดใดที่ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือ พร้อมกำชับกำลังพลให้ทำงานอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง โดยยืนยันว่า กองทัพภาคที่ 4 จะอยู่เคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การ “มอบของ” แต่เป็นการมอบ “ความห่วงใย” ที่เดินเข้าไปถึงมือ ถึงใจพี่น้องชาวหาดใหญ่ เพื่อรับฟังปัญหาอย่างแท้จริง