CAAT แจ้งสายการบินตรวจสอบ-ปรับปรุงซอฟต์แวร์ Airbus A320 ตามคำเตือนผู้ผลิต

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) เปิดเผยว่า ขณะนี้ Airbus ได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้สายการบินทั่วโลก ตรวจสอบและปรับปรุงซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์บางรายการของอากาศยานตระกูล Airbus A320 หลังการวิเคราะห์เหตุการณ์ก่อนหน้านี้พบว่า อุปกรณ์อาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์รังสีสุริยะ (Solar Flare) แม้ความเสี่ยงในการเกิดเหตุจะอยู่ในระดับต่ำ แต่ตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยสากล จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อให้การปฏิบัติการบินเป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุด
ตามประกาศของ Airbus หน่วยงานกำกับความปลอดภัยทางการบินของยุโรป (EASA) ได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องบินรุ่นดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพรังสีเข้มข้นผิดปกติ
ในส่วนของประเทศไทย CAAT ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยการบิน ได้ประสานงานกับสายการบินทุกแห่ง ที่ใช้อากาศยานตระกูล Airbus A320 ที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบ เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบตามคู่มือและคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด และให้ดำเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ Airbus กำหนดคือ ก่อนเวลา 07.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
CAAT รายงานว่า สายการบินทั้งหมดได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขตามแผนที่จัดทำขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบตารางบินหรือการให้บริการผู้โดยสาร โดยการปรับปรุงทั้งหมดจะเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลและแนวปฏิบัติของ Airbus
CAAT ยืนยันว่าการปฏิบัติการบินในฝูงบิน Airbus A320 ของไทย ยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติอย่างปลอดภัย พร้อมเฝ้าติดตามการดำเนินการของสายการบินทุกแห่งอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการแก้ไขเป็นไปอย่างครบถ้วน ทันท่วงที และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร
ตามประกาศของ Airbus หน่วยงานกำกับความปลอดภัยทางการบินของยุโรป (EASA) ได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องบินรุ่นดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพรังสีเข้มข้นผิดปกติ
ในส่วนของประเทศไทย CAAT ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยการบิน ได้ประสานงานกับสายการบินทุกแห่ง ที่ใช้อากาศยานตระกูล Airbus A320 ที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบ เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบตามคู่มือและคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด และให้ดำเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ Airbus กำหนดคือ ก่อนเวลา 07.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
CAAT รายงานว่า สายการบินทั้งหมดได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขตามแผนที่จัดทำขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบตารางบินหรือการให้บริการผู้โดยสาร โดยการปรับปรุงทั้งหมดจะเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลและแนวปฏิบัติของ Airbus
CAAT ยืนยันว่าการปฏิบัติการบินในฝูงบิน Airbus A320 ของไทย ยังคงสามารถดำเนินการได้ตามปกติอย่างปลอดภัย พร้อมเฝ้าติดตามการดำเนินการของสายการบินทุกแห่งอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการแก้ไขเป็นไปอย่างครบถ้วน ทันท่วงที และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร