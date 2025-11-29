บขส.ประกาศหยุดเดินรถสายใต้ชั่วคราว 6 เส้นทาง จนกว่าระดับน้ำจะลดลง

จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.สงขลา, ปัตตานี, ยะลา ,นราธิวาส และสตูล ที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงจนส่งผลกระทบต่อการเดินรถในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีรถโดยสาร บขส. ที่ไม่สามารถนำส่งผู้โดยสารไปยังปลายทางได้ จำนวน 6 เส้นทาง ดังนี้
1. สายที่ 984 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล
2. สายที่ 987 กรุงเทพฯ - ยะลา
3. สายที่ 988 กรุงเทพฯ - สตูล
4. สายที่ 992 กรุงเทพฯ - หาดใหญ่
5. สายที่ 9917 กรุงเทพฯ – ปัตตานี
6. สายที่ 9917 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
บขส. จึงจำเป็นต้องหยุดเดินรถในเส้นทางดังกล่าวชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าระดับน้ำจะลดลง เพื่อความปลอดภัย และสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อขอคืนตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินรถสายใต้ ได้ที่ โทร. 02 – 422 – 4444 หรือติดตามข่าวสารที่ เฟซบุ๊ก : บขส.