ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือน อ.เมืองหนองคาย ค่าฝุ่นมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนค่า PM2.5 เมื่อ 12.00 น. ของวันนี้ ที่ อ.เมืองหนองคาย วัดได้ 108.1 มคก./ลบ.ม. และคาดว่าภายใน 3 วันนี้อากาศยังไม่ดีขึ้น ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และงดกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์
ปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนค่า PM2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพ อ.เมืองฯ จ.หนองคาย
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง