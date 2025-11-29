อดีตบิ๊ก ศรภ.วิเคราะห์ลาวจะซ้อมรบรัสเซีย จีน เพื่อเตรียมบุกกัมพูชาจริงหรือ?

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
ลาวจะซ้อมรบรัสเซีย จีน เพื่อเตรียมบุกกัมพูชาจริงหรือ?
1. ลาว กับรัสเซียร่วมกันซ้อมรบมานานแล้วตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้ชื่อ ระหัส LAROS ( เพิ่มหมายเลข คศ.ต่อท้ายเข้าไป) ซึ่งเป็นการซ้อมรบที่มีขนาดเหมาะสม กับ ขนาดประเทศของลาว มีกำลังพลเข้าร่วมฝึกประมาณ 400-500 คน มีขนาดเล็กกว่าการฝึก Cobra Gold หลายเท่าตัว ส่วนรูปแบบการฝึกนั้น ทั้ง 2 ประเทศจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ถ้ารัสเซียเป็นเจ้าภาพ ทหารลาวก็จะไปซ้อมรบที่รัสเซีย ไปตัวเปล่าไปใช้อาวุธของรัสเซียฝึก เมื่อลาวเป็นเจ้าภาพ ทหารรัสเซีย ก็จะบินมาฝึกที่ลาว มาตัวเปล่าเช่นกัน โดยใช้อาวุธที่ลาวมีอยู่ ฝึกร่วมกับทหารลาว
2. กรณีนี้ทางรัสเซียจึงมอบอาวุธ หลากหลายชนิดให้ลาว เช่น รถถังรบ G72 , ฮ. MI17 , เครื่องบินFighter , อาวุธต่อสู้อากาศยาน
อัตราจร แบบพื้นดินสู่อากาศ , ฝูงโดรนรบ ฯลฯ นอกจากนั้น รัสเซียยังสร้างสนามบินขนาดเหมาะสมให้อีก โดยจีนเป็นผู้สร้างอาคารต่างๆให้กองทัพอากาศของลาว ดังนั้น การซ้อมรบของ ลาว รัสเซีย จึงเป็นเรื่องที่มาฝึกฝนให้ทหารลาวสามารถใช้ อาวุธของรัสเซีย ไห้ชำนาญขึ้น
มากกว่าจะไปรุกรานผู้อื่น
3.ส่วนจีนนั้น มีอิทธิพลสูงมากในลาว และยังมีพื้นที่ประเทศติดกับ ลาวอีกด้วย แต่ทำไมถึงปล่อยให้รัสเซียเข้ามาดูแลเรื่องอาวุธให้ลาว โดยที่จีนไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องนี้น่าจะเป็นเพราะ จีนเองก็มีปัญหากับหลายประเทศในอาเชียนอยู่แล้ว ไม่ว่าเรื่องการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงหลายเขื่อน ปัญหาในทะเลจีนใต้ ฯลฯ ดังนั้น การให้รัสเซียเข้ามาสนับสนุน
อาวุธแก่ลาวแทนจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุด สำหรับจีน
4.ส่วนข่าวเรื่องการซ้อมรบ กับ รัสเซีย ในระหัส LAROS 2025 นั้นเป็นเรื่องจริง ซึ่งการมีจีน และเวียดนาม เข้ามาร่วมซ้อมรบด้วยนั้น ก็น่าจะเป็นแค่ การเข้ามาในฐานะผู้สังเกตุการณ์ หรือ ส่งทหารมาร่วมฝึกอาวุธบางชนิดเท่านั้น และอาจจะมีการกำหนดสถานการณ์การฝึก(scenario) ขึ้นว่า หากประเทศลาวถูกประเทศทางทิศใต้ รุกราน จะต้องปฏิบัติอย่างไร ซึ่งมันก็แค่เป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาเพื่อทำการฝึกเท่านั้น แต่จะให้ถึงขั้นไปร่วมกันบุก “กัมพูชา” จริงๆ จึงเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผล และละเมิด สนธิสัญญา TAC ของกลุ่มอาเชียน ซึ่งเน้นถึงการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ ของสมาชิกในกลุ่มด้วยแนวทางสันติวิธี นอกจากนั้น เมื่อประกอบกับขนาดกองทัพของรัสเซีย หรือจีน ที่ล้วนแต่มีขนาดมหึมา แล้วไปบุกกัมพูชา ก็จะเกิดภาพพจน์ในทางลบต่อประเทศทั้ง 2 อย่างมากมาย สู้รอให้ฮุนเซนล้มเองไม่ดีกว่าหรือ เพราะตอนนี้ก็ร่อแร่เต็มทีแล้ว
5.อย่าว่าแต่จึน รัสเซีย ไม่กล้าลงมือต่อกัมพูชาเลย ไทย ลาว และ เวียดนามเอง ก็ยังไม่กล้าจะเริ่มบุกกัมพูชาก่อน เพราะกลัวจะถูกกล่าวหาว่ารังแก “กัมพูชา” แต่ทหารทั้งสามประเทศก็เตรียมตัวพร้อมที่ จะบุกแหลก “กัมพูชา” ทันที ถ้ากัมพูชาเริ่มต้นก่อน
ดังนั้นข่าวเรื่องการร่วมหัวกันบุกกัมพูชา จึงน่าจะเป็นแค่การพูดคุยกันสนุกๆในแวดวงทหารของหลายๆประเทศ ที่เข้ามาเป็นผู้สังเกตุการณ์ ที่มีการพบปะพูดคุยกัน ด้วยความอึดอัด เพราะอยากให้เรื่องนี้มันจบๆไปซะที
พลโท นันทเดช / 29 พฤศจิกา’68