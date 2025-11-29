"เอ็ดดี้"แนะ ปชช.หากพรรคไหนเล่นการเมืองสกปรก อย่าเลือกพรรคนั้นมาเป็นผู้แทน

นายอัษฎางค์ ยมนาค หรือ เอ็ดดี้ นักวิชาการอิสระ เผยแพร่บทความเรื่อง "Social Division Strategy | น้ำใจชาวบ้าน ความจริงใจผู้นำ Vs การเมืองที่สร้างความแตกแยก ทำให้คนเกลียดกัน
#อัษฎางค์ยมนาค | #อ่านเกมอำนาจ
(ขอออกตัวก่อนสำหรับคนที่อ่านหนังสือไม่เกินแปดบรรทัด “ผมโพสต์ประเด็นเรื่องพรรคการเมืองบางพรรคเล่นการเมืองสกปรก แต่คนที่อ่านไม่เกินแปดบรรทัดจะลงไปคอมเม้นต์ก่อนจะอ่านจบว่า ผมอวยนายกฯ”)
"อำนาจที่แท้จริงมาจากความศรัทธา ไม่ใช่ตำแหน่ง"
ผมเห็นคลิปนี้ใน ตต.ตั้งแต่เมื่อวาน
นายกฯ รับของจากชาวบ้าน ขนมแค่ถุงเล็กๆ ถุงเดียวแต่มันคือตัวแทนน้ำใจและความรักจากชาวบ้าน ทำให้คนระดับนายกฯ ยกมือไหว้ท่วมหัว ดูดีๆ ก็จะเห็นได้ว่าเป็นอาการที่ไม่แสแสร้ง
การยกมือไหว้ท่วมหัว คือการลดอัตตาของผู้มีอำนาจ ลงมาอยู่ระดับเดียวกับประชาชน สะท้อนว่า "อำนาจที่แท้จริงมาจากความศรัทธา ไม่ใช่ตำแหน่ง"
รับมาแล้ว มือสั้นทำขนมหล่นลงพื้น เพราะในใจตื่นเต้นที่ประชาชนแสดงความรักมาให้ขนาดนั้น แต่ไม่ยอมทิ้งหยิบขึ้นมากินเพราะมันคือน้ำใจงามๆ ของชาวบ้าน
อาการมือสั่นหรือการหยิบขนมที่หล่นลงพื้นขึ้นมากิน คือปฏิกิริยาทางกายที่โกหกไม่ได้ แสดงให้เห็นว่าเขาเห็นคุณค่าของ "น้ำใจ" มากกว่า "มูลค่า" ของวัตถุ
ฝ่ายหนึ่งให้เพราะความรัก อีกฝากหนึ่งรับด้วยความตื้นตันใจ
ความงดงามของสังคมไทยและความเป็นไทย ของจริงที่ปัจจุบันเห็นน้อยลงเพราะขบวนการสร้างความแตกแยกในสังคมภายใต้การเล่นการเมืองจากบางพรรคที่เก่งเรื่องสร้างภาพให้ตัวเองดี แต่ทำลายให้สังคมแตกแยก
พรรคการเมืองรูปแบบใหม่มักใช้ยุทธวิธี "Social Division Strategy" (ยุทธศาสตร์สร้างความแตกแยกทางสังคม หรือเรียกว่า ￼ยุทธศาสตร์แบ่งขั้วสังคมเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง) คือการสร้างศัตรูร่วมขึ้นมา เพื่อปลุกระดมมวลชน โดยมักจะวาดภาพให้สิ่งเก่าหรือจารีตประเพณีเป็น "ผู้ร้าย" หรือสิ่งที่ล้าหลัง
ทำให้เกิด "Generation Gap War" (สงครามช่องว่างระหว่างวัย) ที่รุนแรงขึ้น ลูกหลานเกลียดชังรากเหง้าตัวเอง
การใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างเชี่ยวชาญ ทำให้สามารถสร้าง "Echo Chamber" (ห้องแห่งเสียงสะท้อน) ที่ขยายความเชื่อผิดๆ หรือบิดเบือนเจตนาดีของฝ่ายตรงข้าม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ สังคมถูกหล่อหลอมให้ตัดสินคนจาก "ภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างในโซเชียล" มากกว่า "การกระทำจริงในพื้นที่" ทำให้ความดีงามแบบเรียบง่าย (อย่างในคลิป) ถูกมองข้าม หรือถูกบิดเบือนไปในทางลบโดยกลุ่มปั่นกระแส
แนวคิดทางการเมืองแบบสุดโต่งบางกลุ่ม มุ่งเน้นการ "Deconstruct" (รื้อความความเป็นไทยจนหมด แล้วสร้างความหมายใหม่เพื่อควบคุมสังคมรื้อโครงสร้างทางสังคมเดิม โดยอ้างความเท่าเทียม แต่กลับละเลยบริบทของ "ความกตัญญู" และ "ความเอื้ออาทร" ซึ่งเป็นกาวใจ ที่ยึดโยงคนไทยไว้ด้วยกัน
เมื่อความผูกพันทางจิตใจถูกทำลายด้วยวาทกรรมทางการเมือง สังคมจึงเหลือแต่ความกระด้างกระเดื่อง การมองหน้ากันด้วยความหวาดระแวง แทนที่จะเป็นรอยยิ้มและการไหว้แบบไทยๆ
ภาพความงดงามในคลิปนี้ สะท้อนถึง 'จิตวิญญาณไทย' ที่แท้จริง ที่ซึ่งผู้นำและประชาชนเชื่อมโยงกันด้วยความรักและความเกรงใจ ไม่ใช่ด้วยอำนาจ แต่น่าเสียดายที่ภาพเหล่านี้เริ่มเลือนหาย เพราะถูกบดบังด้วย 'วาทกรรมทางการเมืองแบบแบ่งแยก' จากกลุ่มการเมือง (พรรคไหนคงไม่ต้องบอก) ที่มุ่งเน้นการสร้างความขัดแย้งทางความคิด ปั่นกระแสเกลียดชังรากเหง้าวัฒนธรรมเดิม เพื่อหวังผลคะแนนเสียง จนทำให้สังคมไทยสูญเสียความละมุนละไมและความสามัคคีที่เคยเป็นจุดแข็งของชาติไปอย่างน่าเสียดาย
พรรคการเมืองพรรคไหนที่เล่นการเมืองสกปรกเพื่อทำลาย ความเป็นไทย ซึ่งเป็นการเล่นการเมืองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง อย่าเลือกพรรคนั้นมาเป็นผู้แทนฯ
_______________________________________________
