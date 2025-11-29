อุตุฯ เตือน ฉ.6 โคโตะไม่เคลื่อนเข้าไทย แต่พาหนาวมาแทน

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่องพายุ “โคโตะ” และอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 6 (368/2568) มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568
เมื่อเวลา 04.00 น.ของวันนี้ (29 พ.ย.) พายุโซนร้อนกำลังแรง “โคโตะ” (KOTO) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 13.7 องศาเหนือ ลองจิจูด 112.2 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 93 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนืออย่างช้าๆ ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
สำหรับประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนในวันที่ 29 พ.ย. 68 ยังคงมีอากาศเย็นลงอีกเล็กน้อย และมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ หลังจากนั้นในวันที่ 30 พ.ย.68 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง โดยยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 1-8 องศาเซลเซียส และยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด 4-13 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้งและลมแรง เกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และห่างฝั่งของทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น