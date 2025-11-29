"จตุพร"ชี้กล่าวขอโทษ ปชช.เป็นคำงดงามของรัฐบาลที่เริ่มต้นแสดงความรับผิดชอบ จี้เร่งเยียวยา

นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊กไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อนว่า คำขอโทษกรณีประชาชนเดือดร้อนจากวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ สงขลา เป็นสิ่งงดงามของรัฐบาลที่เริ่มต้นแสดงความรับผิดชอบ
อย่างไรก็ตาม คำขอโทษกับการยอมรับผิดนั้น เมื่ออนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ลงพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ ได้กล่าวขอโทษประชาชน พร้อมประกาศสัญญาจะรีบเร่งฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยชดเชยผู้เสียชีวิตรายละ 2 ล้านบาท ซึ่งต้องพิสูจน์การทำหน้าที่หลังจากนี้
"นายกฯ กล่าวขอโทษ แน่นอนเป็นการยอมรับความผิดพลาดและรับผิดชอบเพียงคนเดียว จึงทำให้บรรยากาศคลี่คลาย เพราะเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ไม่ได้แล้วกับน้ำท่วมสูง 4 เมตร มีคนตายจริง คนเดือดร้อน เจ็บปวดจริง ชีวิตพินาศย่อยยับเป็นความจริง”
พร้อมทั้งกล่าวว่า คำขอโทษทยอยพูดออกมายอมรับผิดในวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ โดยเริ่มจากนายกฯ แป้น- ณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ แล้วมาถึงภราดร ปริศนานันทกุล ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลุกหนีตอบคำถามนักข่าว และนายกฯ พูดขอโทษเมื่อลงพื้นที่หาดใหญ่ คงคลี่คลายจิตใจเศร้าทุกข์ของประชาชนได้เบื้องต้น
ส่วนพื้นที่น้ำท่วมเขต 8 หาดใหญ่ ที่เป็นปัญหานั้น นายจตุพร กล่าวว่า ตำรวจตั้งแต่ระดับใหญ่ของ จ.สงขลา ต้องชี้แจงด้วยว่า ก่อนน้ำท่วมพื้นที่เขตนี้ทำอะไรกัน อีกอย่างต้องใช้หน่วยซีล (หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ) ซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษเข้าไปในพื้นที่เพื่อหาเหตุว่า เกิดอะไรขึ้นประชาชนจึงยิงปืนใส่หน่วยกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วม และปล้นเบียร์ ซึ่งเป็นความประหลาดท่ามกลางความเดือดร้อนอย่างยิ่ง
"สมมุุติคนที่มีของผิดกฎหมายยิ่งเจ็บตัว เพราะการยิงปืนใส่ชุดกู้ภัยเท่ากับเป็นการชี้เป้าว่า พื้นที่นี้มันมีอะไร ซึ่งต้องคิดอ่านกันหลายชั้นว่า จะนำไปสู่อะไร ถ้ามีของผิดกฎหมายอยู่ ยิ่งยิงปืนยิ่งเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามา การยิงชุดกู้ภัยไปช่วยคนคือความแปลกประหลาดอยู่แล้ว"
นายจตุพร กล่าวว่า เมื่อวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่เริ่มคลี่คลาย ในทางการเมืองต้องวางระบบฟื้นคืนชีวิตใหม่ของประชาชนและพื้นที่ทั้งหมด โดยการทำหน้าที่ต้องไม่หวังแค่คะแนนเสียง นอกจากนี้การฟื้นฟูอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนหาดใหญ่และการเยียวยาน้ำท่วมทุกพื้นที่ต้องเสมอภาคกันด้วย
อีกอย่าง เมืองสำคัญที่มีลักษณะสุ่มเสี่ยง เช่น กทม.และพื้นที่อื่นๆ ควรทบทวนและคิดคำนึงถึงแผนการระยะยาวในการป้องกันน้ำท่วมจากภัยธรรมชาติรุนแรงด้วย โดยควรคิดเตรียมระบบป้องกันน้ำท่วมกับภัยแล้งไว้ร่วมกัน รวมถึงระบบกฎหมายและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย
"ถ้าเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลต้องชวนทั้ง ปปช., สตง., ปปท.และหน่วยงานอื่นทั้งสำนักงบประมาณ บัญชีกลางและเครือข่ายต่อต้านการทุจริตจากภาคประชาชนมารวมกันคิด ร่วมทำกันตั้งแต่ต้น แทนการคิดเอาแต่ปราบปราม โดยเตรียมการตั้งแต่ป้องกันให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส"
นายจตุพร กล่าวว่า เมื่อรัฐบาลตั้งหลักด้วยการกล่าวขอโทษกันได้แล้ว หลังจากนี้จึงต้องพิสูจน์การฟื้นฟูความเสียหายจะทำกันได้หรือไม่ แม้นายกฯ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรฯ มีความตั้งใจสูง ใจเย็นเมื่อถูกประชาชนด่า แต่การทำงานไม่ได้แค่ขยันอย่างเดียว ต้องมีท่วงทำนองเข้าใจงานเพื่อคลี่คลายความเดือดร้องของประชาชน ซึ่งเต็มไปด้วยความเจ็บใจจากไม่มีอาหารยังชีพ
นายจตุพร กล่าวว่า กรณีน้ำท่วมหาดใหญ่และ 9 จังหวัดภาคใต้ทำให้คนลืมภัยปัญหาสแกมเมอร์ ลืมเหตุบาดหมางในสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ซึ่งตรึงกำลังทหารเผชิญหน้ากันเต็มทีและเปราะบางจะเกิดเหตุปะทะกันเมื่อไหร่ ไม่มีใครรู้
ดังนั้น กรณีหาดใหญ่ การฟื้นฟูต้องให้กลับมาอย่างรวดเร็ว โดยมีบทเรียนภัยพิบัติที่เกิดก่อนหน้านี้มาเป็นกรณีศึกษา เช่นภัยสึนามิ สิ่งสำคัญการล้างทำความสะอาดเมืองและเศรษฐกิจมีโครงการกู้ดอกเบี้ยต่ำในทุกด้าน รวมทั้งสิ่งสูญเสียต้องเร่งดำเนินการฟื้นฟูโดยด่วน
อย่างไรก็ตาม คำขอโทษของนายกฯ ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นการเยียวยาจิตใจเศร้าทุกข์ของประชาชนที่เป็นนาย ดังนั้นคำขอโทษจึงเป็นสิ่งงดงามท่ามกลางความเจ็บปวดที่เดือดร้อนสาหัส ซึ่งสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตจากวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่
ดังนั้น การคลี่คลายวิกฤตหาดใหญ่ รัฐบาลต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งทำให้หัวใจเศร้าทุกข์สิ้นเนื้อประดาตัวของประชาชนได้กลับฟื้นคืนสู่สุขอย่างหมดจด เพราะประชาชนคือนายของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐทั้งหมด
ประเทศไทยต้องมาก่อน