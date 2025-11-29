แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางจัด Amazing Thai Marathon Bangkok 29-30 พ.ย.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปิดถนน วันที่ 29-30 พ.ย.นี้ จัดงาน Amazing Thai Marathon Bangkok ห้ามรถทุกชนิดเดินในถนน ดังต่อไปนี้
1. ถนนพญาไท ตั้งแต่สะพานเฉลิมหล้า 56 ถึงแยกสามย่าน ตั้งแต่เวลา 00.01 -05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
2. ถนนพญาไท ตั้งแต่แยกราชเทวีถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
3. ถนนพระรามที่ 4 (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกสามย่านถึงแยกอังรีดูนังต์ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
4. ถนนพระรามที่ 4 (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกวิทยุ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
5. ถนนอังรีดูนังต์ ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ถึงแยกเฉลิมเผ่า ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
6.ถนนพระรามที่ 1 ตั้งแต่แยกเจริญผลถึงแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
7. ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกราชประสงค์ ตั้งแต่เวลา 00.01-05.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
8. ถนนวิทยุ (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสิน จำนวน 3 ช่องทางด้านซ้าย ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย. 68
9. ถนนสารสิน (เฉพาะด้านขาออก) ตั้งแต่แยกสารสินถึงแยกราชดำริ ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
10. ถนนราชวิถี ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกอุภัยเจษฎทิศ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
11. ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกอุภัยเจษฎทิศถึงแยกยมราช ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
12. ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกศรีอยุธยาถึงแยกพล 1 ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
13. ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกวังแดงถึงแยกยมราช ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
14. ถนนนครปฐม ตั้งแต่แยกตัดถนนศรีอยุธยาถึงแยกตัดถนนพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
15. ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกพระรูปถึงแยกมัฆวาน ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
16. ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่แยกมัฆวานถึงแยกผ่านฟ้า ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
17. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่แยก จปร. ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
18. ทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 พ.ย.68 ถึงเวลา 09.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
19. ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่ป้อมมหากาฬถึงแยกผ่านพิภพลีลา ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
20. ถนนดินสอตั้งแต่แยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงแยกเสาชิงช้า ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
21. ถนนบำรุงเมือง ตั้งแต่แยกสะพานช้างโรงสีถึงแยกเสาชิงช้า ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
22. ถนนกัลยาณไมตรี ตั้งแต่สะพานช้างโรงสีถึงแยกกัลยาณไมตรี ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
23. ถนนสนามไชย ตั้งแต่วงเวียนรักษาดินแดนถึงแยกป้อมเผด็จ ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
24. ถนนราชดำเนินใน ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
25. ถนนหน้าพระลาน ตั้งแต่เวลา 00.01-10.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
26. ถนนเพชรบุรี ตั้งแต่แยกเพชรพระรามถึงแยกราชเทวี ตั้งแต่เวลา 00.01-06.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
27. ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกราชวิถีถึงแยกพาณิชยการ ตั้งแต่เวลา 00.01-08.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
28. ถนนลิขิต ตั้งแต่แยกตัดถนนศรีอยุธยาถึงแยกตัดถนนพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 00.01-08.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
29. ถนนลูกหลวง ตั้งแต่แยกตัดถนนนครราชสีมาถึงแยกตัดถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่เวลา 00.01-08.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
30. ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกเทวกรรมถึงแยกประชาเกษม ตั้งแต่เวลา 00.01-09.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
31. ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งแต่แยกจักรพรรดิพงษ์ถึงแยก จปร. ตั้งแต่เวลา ตั้งแต่เวลา 00.01-09.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
32. ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกสะพานวันชาติถึงแยกป้อมมหากาฬ ตั้งแต่เวลา 00.01-09.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
33. ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกหลานหลวงถึงแยกผ่านฟ้า ตั้งแต่เวลา 00.01-09.00 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
34. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (เฉพาะด้านขาเข้า) ตั้งแต่เชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ตั้งแต่เวลา 00.01-09.30 น. ของวันที่ 30 พ.ย.68
สน.สามเสน แจ้งประชาสัมพันธ์ เส้นทางเลี่ยงงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 (ATM 2025) ซึ่งจะมีการปิดการจราจรบางช่วงเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม จึงขอแนะนำประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าใช้เส้นทางเลี่ยงที่จัดทำไว้ ทั้งเส้นทางไป โบ๊เบ๊-สำเพ็ง-สนามบินดอนเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่นในพื้นที่