กรมชลฯ ระดมเครื่องจักรกล-เครื่องมือ หนุนภารกิจระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้

นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ระดับน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมถึงหลายพื้นที่ของภาคใต้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทานจึงได้สั่งเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลและเครื่องมือที่พร้อมใช้งานจากพื้นที่อื่น เข้าสนับสนุนการระบายน้ำและการฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
ทางด้านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน รายงานว่า ช่วงวันที่ 28 พ.ย.–6 ธ.ค.68 สถานการณ์ฝนในภาคใต้มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีฝนบางแห่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
สำหรับพายุ “โคโตะ (KOTO)” ล่าสุดอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรง เคลื่อนตัวช้าในทะเลจีนใต้ คาดว่าจะเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนใต้ ช่วงวันที่ 30 พ.ย. 68 และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วจากการปะทะมวลอากาศเย็น ไม่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หลังพายุอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ อาจมีฝนตกบางพื้นที่ของภาคใต้
กรมชลประทาน ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งในพื้นที่ภาคใต้และทั่วประเทศอย่างทันท่วงที