ปภ.สรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ 9 จังหวัด ระดับน้ำลดลงทุกพื้นที่ เร่งฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังน้ำลด

วันนี้ (29 พ.ย.) เวลา 10.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัย 9 จังหวัดภาคใต้ หลายพื้นที่น้ำลดลงแล้ว โดย ปภ. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 68 เวลา 06.00 น.) ยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กินพื้นที่ 97 อำเภอ 656 ตำบล 4,585 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,143,364 ครัวเรือน 3,174,404 คน ดังนี้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ ท่าฉาง กาญจนดิษฐ์ เคียนซา พระแสง เมืองฯ เวียงสระ และบ้านนาสาร 37 ตำบล 254 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,891 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 20 อำเภอ ได้แก่ ชะอวด เมืองฯ ท่าศาลา พรหมคีรี ร่อนพิบูลย์ นาบอน ฉวาง ทุ่งสง เฉลิมพระเกียรติ หัวไทร ลานสกา บางขัน พระพรหม ช้างกลาง ปากพนัง จุฬาภรณ์ ทุ่งใหญ่ พิปูน เชียรใหญ่ และถ้ำพรรณรา 148 ตำบล 1,335 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 233,787 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดตรัง ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ นาโยง ห้วยยอด รัษฎา ย่านตาขาว วังวิเศษ กันตัง เมืองฯ สิเภา และปะเหลียน 64 ตำบล 423 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,092 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดพัทลุง ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ ควนขนุน เขาชัยสน บางแก้ว และปากพะยูน 12 ตำบล 33 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 152 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดสตูล ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ ควนโดน ละงู ท่าแพ มะนัง ควนกาหลง เมืองฯ และทุ่งหว้า 31 ตำบล 229 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,162 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดสงขลา ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 16 อำเภอ ได้แก่ รัตภูมิ เมืองฯ จะนะ คลองหอยโข่ง ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ หาดใหญ่ ควนเนียง นาทวี สิงหนคร นาหม่อม บางกล่ำ สะเดา เทพา และสะบ้าย้อย 127 ตำบล 992 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 543,768 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดปัตตานี ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ สายบุรี แม่ลาน โคกโพธิ์ มายอ ยะรัง ไม้แก่น ยะหริ่ง ปะนาเระ ทุ่งยางแดง กะพ้อ หนองจิก และเมืองฯ 115 ตำบล 648 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 192,503 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดยะลา ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ รามัน เบตงบันนังสตา ธารโต กรงปินัง ยะหา และกาบัง 54 ตำบล 332 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 59,878 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดนราธิวาส ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ บาเจาะ ยี่งอ เมืองฯ ระแงะ ตากใบ สุไหงปาดี ศรีสาคร รือเสาะ สุไหงโก-ลก เจาะไอร้อง สุคิริน จะแนะ และแว้ง 67 ตำบล 336 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ
45,307 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
ทั้งนี้ ปภ.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังคงมีสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ มุ่งเน้นไปที่การบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันของประชาชน การจัดตั้งโรงครัวจิตอาสาและโรงครัวในสนาม/พระราชทานจำนวนมาก เพื่อประกอบอาหารกล่องแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย การระดมและแจกจ่ายถุงยังชีพ น้ำดื่ม ข้าวกล่อง และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ เช่น ยารักษาโรค/เวชภัณฑ์ ให้กับประชาชนในทุกจังหวัดที่ประสบภัย การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การระดมเครื่องสูบน้ำแบบต่างๆ รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกล และเครื่องผลักดันน้ำจำนวนมากจากศูนย์ ปภ. เขตต่าง ๆติดตั้งในหลายจุด เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้น รวมทั้งการก่อสร้างสะพานไม้ชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้