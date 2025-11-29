"เจนนี่-รัชนก"โพสต์ขอโทษปมไลฟ์สดคุยแม่น้องแพดเม่ ขอโอกาสได้เรียนรู้ปรับปรุงสักครั้ง

เจนนี่- รัชนก สุวรรณเกตุ นักร้องชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ถือว่าเจนนี่ขอโทษ และขอความเมตตาพี่ๆ ทุกคนนะคะ บางครั้งการช่วยเหลือทุกอย่างที่เกิดขึ้น เจนนี่ตัดสินใจแบบรวดเร็วในทุกๆ เคส มันมีบางครั้งที่ตัดสินใจพลาด อย่างเคสน้องเมื่อวาน เจนนี่กราบขอโทษที่รีบตัดสินใจ เพราะคิดว่าเรามีงบประมาณอยากใช้ให้เกิดประโยชน์ทันที พอมีคนส่งข่าวว่าทางบ้านน้องลำบากเลยรีบช่วยโดยไม่เช็คให้ดี เพราะเจนนี่เป็นคนที่เสียใจกับเรื่องแบบนี้มากๆ
เจนนี่เข้าใจว่าบางครั้งบางเรื่องมันอาจจะมีไม่ถูกใจบ้าง แต่เจตนาเดียวของเจนนี่คือ อยากช่วยทุกคนให้ไวที่สุดในตอนนี้ที่ยังมีงบประมาณ
เจนนี่ไม่อยากถูกบั่นทอนจิตใจในยามที่กำลังมีไฟในการช่วยเหลือ เจนนี่ขอความเมตตาและขอโอกาสให้เจนนี่ได้เรียนรู้ ปรับปรุงสักครั้ง เจนนี่พลาดไปแล้ว และยินดีที่จะรอบคอบในทุกๆ เคสให้มากกว่านี้ ขอโทษทุกๆคนนะคะ และยังยืนว่า เคสไหนที่มีเด็กเล็กเจนนี่ยังยืนยันว่า เจนนี่กับยิวยังยินดีให้การช่วยเหลือเท่าที่เรามีกำลัง เพราะเข้าใจดีว่าการสูญเสีย ต้องใช้ทั้งเงินทั้งกำลังทรัพย์และกำลังใจ พวกเรายินดีทำทุกอย่างด้วยใจ 100%“