xs
xsm
sm
md
lg

"นิพิฏฐ์"ซัดเมื่อคิดแต่จะหาเสียง สุดท้าย ปชช. ใช้ชีวิตสังเวย ทุเรศมาก!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และอดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เมื่อคิดแต่จะหาเสียง คิดทุกอย่างเป็นการเมือง สุดท้าย..ประชาชนก็ใช้ชีวิตสังเวยให้พวกคุณ ทุเรศมาก!