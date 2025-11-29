กทพ.แจ้งปิดทำการจุดบริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ 1 - 2 ธ.ค.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งปิดทำการจุดบริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ในวันจันทร์ที่ 1 และวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยจะเปิดทำการตามปกติ ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป ซึ่งในช่วงเวลาที่จุดบริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ปิดทำการ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถติดต่อขอรับบริการและธุรกรรมต่าง ๆ ได้ตามสถานที่ดังนี้
Easy Pass
สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เวลา 05.00 - 20.00 น. (กรณีชำระเงินด้วยแคชเชียร์เช็ค สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการ Easy Pass Fast Service ปตท.บางนา (ขาออก) เวลา 08.30 - 15.30 น. เท่านั้น)
การจำหน่ายคูปองประเภทรถ 6-10 ล้อ
สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเวลา 05.00 - 20.00 น. ทางพิเศษเฉลิมมหานครทุกด่าน และทางพิเศษศรีรัช (ด่านฯประชาชื่น ด่านฯ ย่านพหลโยธิน ด่านฯ ยมราช ด่านฯ หัวลำโพง ด่านฯ สุรวงศ์ ด่านฯ สะพานสว่าง ด่านฯ บางชื่อ ด่านฯ จันทน์ ด่านฯ พระราม 3 ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 3 ด่านฯ อโศก 4)
การชำระค่าเช่าใช้พื้นที่
สามารถชำระผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร และโมบายแบงค์กิ้ง ซึ่งค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนใขและข้อกำหนด ของแต่ละธนาคาร
ทั้งนี้ กรณีสัญญาเช่าฯ ครบกำหนดชำระในวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม 2568 และต้องการชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค ขอให้นำมาชำระ ณ จุดบริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ในวันทำการก่อนวันปิดทำการดังกล่าว
การรับเช็ค/หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
-งดรับเช็ค และงดรับหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ่าย
กทพ.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ EXAT Call Center 1543