xs
xsm
sm
md
lg

เช้านี้ค่าฝุ่นในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 15 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ สุโขทัย สระบุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม หนองคาย กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร และนครราชสีมา

>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 5.4 - 44.0 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 11.2 - 106.8 มคก./ลบ.ม.

>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19.9 - 42.3 มคก./ลบ.ม.

>ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.9 - 33.3 มคก./ลบ.ม.

>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 10.3 - 34.8 มคก./ลบ.ม.

>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 9 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16.1 - 55.0 มคก./ลบ.ม.