ศป.กฉ.ขอบคุณทุกหน่วยร่วมมือภาครัฐช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า (ศป.กฉ.) แถลงภายหลังการประชุมศป.กฉ.ว่า วันนี้ (28 พ.ย.) ที่ประชุมศป.กฉ. มีการสอบถามถึงความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงานที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนหน้า จะมีการชี้แจงรายละเอียดและความคืบหน้าต่างๆ ให้กับประชาชนได้รับทราบว่า ทางรัฐบาลและทุกภาคส่วนได้ดำเนินการและเดินหน้าไปถึงไหน เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน โดยวันนี้ มีมาตรการ มีข้อมูลที่จะต้องอัพเดทในหลายประเด็น
ทั้งนี้ ถือโอกาสขอบคุณทุกหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ได้ช่วยกันและได้ร่วมมือกันกับทางฝ่ายภาครัฐบาลในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ต้องบอกว่าเพิ่มโหมดจากการช่วยเหลือเพิ่มเติมขึ้นมา โดยการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย ยังดำเนินการต่อไป และเพิ่มโหมดการฟื้นฟู การเยียวยา และการเร่งทำให้เมืองกลับมาอยู่ในสภาพที่เป็นปกติให้เร็วที่สุด รัฐบาลมีมาตรการการฟื้นฟู เยียวยามากมายซึ่งจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้ ถือโอกาสขอบคุณทุกหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ได้ช่วยกันและได้ร่วมมือกันกับทางฝ่ายภาครัฐบาลในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ต้องบอกว่าเพิ่มโหมดจากการช่วยเหลือเพิ่มเติมขึ้นมา โดยการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย ยังดำเนินการต่อไป และเพิ่มโหมดการฟื้นฟู การเยียวยา และการเร่งทำให้เมืองกลับมาอยู่ในสภาพที่เป็นปกติให้เร็วที่สุด รัฐบาลมีมาตรการการฟื้นฟู เยียวยามากมายซึ่งจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป