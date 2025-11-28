เด็กอาชีวะร่วมผลิตเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 300 ชิ้น ช่วยผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (กำกับดูแลศูนย์ความปลอดภัยอาชีวะ) พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ แก้วหีด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม นางสาวณัฐพร ศรีแจ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางรุ่งทิวา โตจำสี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครู นักเรียน นักศึกษา ส่งมอบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ไฟฟ้า ลอตแรก จำนวน 300 ชิ้น ที่ช่วยกันผลิตโดยนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า ให้กับ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเร่งระดมความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย