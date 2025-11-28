ผบ.ทสส.เผยแผนฟื้นฟูหาดใหญ่ แบ่ง 4 เขต ไล่เคลียร์สิ่งตกค้าง-ขยะให้เสร็จใน 7 วัน

พล.อ.อุกฤษณ์ บุญตานนนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศป.กฉ.ส่วนหน้า กล่าวถึงแผนฟื้นฟูพื้นที่หาดใหญ่ หลังประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่า แนวความคิดในการแบ่งเขตฟื้นฟู จะแบ่งตามเขตของ สจ. เป็น 4 เขต แล้วใช้แรงงานในพื้นที่เป็นหลักในการทำการฟื้นฟู หมายถึงการทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย หรือสิ่งที่ตกค้างในพื้นที่สาธารณะ ประมาณการไว้ว่าจะทำให้เรียบร้อยภายใน 7 วัน
ส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้งาน นอกจากจะมีของในพื้นที่แล้ว ยังมีต่างพื้นที่มีความประสงค์เข้ามาสนับสนุนการฟื้นฟูในพื้นที่สงขลา และหาดใหญ่ด้วย จึงเข้ามารายงานตัวที่ ศป.กฉ.ส่วนหน้า แล้วแจกจ่ายเครื่องมือต่างๆ ไปให้ทั้ง 4 เขต ในการสนับสนุนการทำงานให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
