ศาลอาญารับอุทธรณ์คดี ม.112 "ทักษิณ" สั่งจำเลยทำคำแก้ภายใน 15 วัน

ความคืบหน้าการพิจารณาการยื่นอุทธรณ์คดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ของ นายทักษิณ ชินวัตร จากกรณีให้สัมภาษณ์มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันกับสำนักข่าวแห่งหนึ่ง ที่กรุงโซล เกาหลีใต้ เมื่อปี 2558 ซึ่งเป็นอำนาจของอัยการสูงสุด เนื่องจากเป็นคดีนอกราชอาณาจักร โดยก่อนหน้านี้ ทางพนักงานอัยการได้มีการยื่นขอขยายอุทธรณ์มาทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีรายงานว่าพนักงานอัยการ โจทก์ ยื่นคำอุทธรณ์คดีพร้อมเอกสารประกอบต่อศาลอาญาแล้ว
ศาลอาญา มีคำสั่งว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยายรับอุทธรณ์ของโจทก์ สำเนาให้จำเลยแก้ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับสำเนาอุทธรณ์ ผลคำสั่งศาลอาญาในวันนี้ (28 พ.ย.) คือ ศาลอาญามีคำสั่งรับอุทธรณ์ของอัยการ ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีนี้แล้ว และสั่งให้ส่งสำเนาอุทธรณ์ดังกล่าวไปให้ฝ่ายจำเลยทำคำแก้อุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาอุทธรณ์นั้น
