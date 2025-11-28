DIT ร่วมผู้ผลิตฯ จัดสินค้าอุปโภคบริโภค-วัสดุก่อสร้างราคาประหยัดช่วยผู้ประสบอุทกภัยใต้

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ประชุมร่วมกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทำความสะอาดบ้านเรือน และวัสดุก่อสร้าง เพื่อขอความร่วมมือจัดสินค้ามาจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม 10 จังหวัด ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีการสำรวจพื้นที่จัดงานแล้ว และตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจะเริ่มทำได้ทันที
สำหรับสินค้าที่จะนำมาจัดจำหน่ายในราคาถูกเป็นพิเศษ ได้แก่ สินค้ากลุ่มอาหาร อาทิ ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาสระผม และสินค้าทำความสะอาด อาทิ ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และสินค้าวัสดุก่อสร้าง และเริ่มต้นจะเน้นไปยังพื้นที่ ๆ น้ำลดแล้วก่อน พร้อมกับมีรถโมบาย 3-4 คัน ออกวิ่งไปพื้นที่โดยรอบ ๆ ด้วย
