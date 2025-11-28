ศป.กฉ.แถลงคืบหน้าน้ำท่วมภาคใต้ พบเสียชีวิต 145 ราย ช่วยผู้ประสบภัยได้ 89%

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) แถลงความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ โดยนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกรัฐบาล และดร.รัชดา ธนาดิเรก ร่วมรายงานผลการดำเนินงานและแนวทางฟื้นฟูภาพรวมของรัฐบาล
นายภราดร เปิดเผยว่า รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรการช่วยเหลือประชาชน แม้สถานการณ์หลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลาย พร้อมชี้แจงประเด็นจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ว่า ไม่ได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงการตอบคำถามสื่อมวลชน แต่ต้องการให้สาระสำคัญเรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนออกไปก่อน เพื่อไม่ให้ประเด็นทางการเมืองบดบังข้อมูลที่จำเป็นต่อประชาชน พร้อมขออภัยสื่อมวลชนและย้ำว่าการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเป็นเรื่องสำคัญในช่วงภาวะวิกฤต
ด้านนายสิริพงศ์ โฆษกรัฐบาล รายงานความคืบหน้าการระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยว่า จากการปฏิบัติการของศูนย์ส่วนหน้าในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สามารถช่วยเหลือผู้ตกค้างในพื้นที่ได้แล้ว 1,734 เคส จากทั้งหมด 1,934 เคส คิดเป็นร้อยละ 89 โดยส่วนที่ยังไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ครบถ้วน เนื่องจากบางจุดประชาชนได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ หรือเห็นว่าสถานการณ์ดีขึ้นและเลือกที่จะพักอาศัยในบ้านของตนเอง
ทั้งนี้ ศูนย์พักพิงในพื้นที่ยังคงรองรับประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้พักอยู่รวมแล้ว 14,160 คน และยังสามารถรองรับเพิ่มได้อีก 20,840 คน ส่วนกำลังการผลิตอาหารเพื่อแจกจ่ายทั้งในศูนย์พักพิงและผู้ที่ยังตกค้างในพื้นที่ เพิ่มขึ้นเป็น 92,320 ชุดต่อวัน ทำให้การดูแลสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น
ส่วนยอดผู้เสียชีวิตนั้น นายสิริพงศ์ ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้จำนวน 145 ราย แบ่งเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราช 9 ราย พัทลุง 4 ราย สงขลา 110 ราย ตรัง 2 ราย สตูล 5 ราย ปัตตานี 6 ราย ยะลา 5 ราย และนราธิวาส 4 ราย
ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินร่วมกันว่า สำหรับกรณีจังหวัดสงขลาไม่ควรแยกเคสรายงานอีกต่อไป และให้รายงานยอดรวมทั้งหมดของจังหวัดเพื่อความถูกต้องและป้องกันความสับสน โดยตัวเลขที่แถลงในวันนี้ถูกต้องตามข้อมูลที่บูรณาการจากตำรวจ ฝ่ายนิติเวช และกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
