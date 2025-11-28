ผู้ว่าฯ สกลนคร ปล่อยขบวนรถ อส.ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่หาดใหญ่

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดสกลนคร จำนวน 37 นาย เพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้กำลังใจในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้
นางรณิดา กล่าวว่า กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครได้สนับสนุนกำลังพล อส. เพื่อร่วมภารกิจบรรเทาเหตุอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ ตามคำสั่งกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งการเดินทางครั้งนี้มีระยะทางไกลถึง 1,583 กิโลเมตร จึงกำชับให้สมาชิกทุกนายดูแลสุขภาพกายและใจ คำนึงถึงความปลอดภัย มีวินัยและจิตอาสา โดยจังหวัดได้จัดเตรียมชุดยารักษาโรคประจำตัวสำหรับสมาชิก อส. ไว้พร้อมสมบูรณ์ และจังหวัดสกลนครได้เปิดบัญชี “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย เดือดร้อนและยากไร้ จังหวัดสกลนคร” ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี 412-3-53325-6 เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้
