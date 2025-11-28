ผู้นำสหรัฐฯ ลั่น! แผนหยุดยั้งลักลอบขนยาเสพติดในเวเนซุเอลาใกล้เริ่มต้นแล้ว

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากเมืองเวสต์ปาล์มบีช สหรัฐอเมริกา วันนี้ (28 พ.ย.) ว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวถึงความพยายามที่จะหยุดยั้งการลักลอบขนยาเสพติดทางบกในเวเนซุเอลา จะเริ่มต้นในเร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้ความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลการากัสอ้างว่า แคมเปญปราบปรามยาเสพติดมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
คำกล่าวของทรัมป์มีขึ้น ขณะที่เขาประชุมผ่านระบบวิดีโอคอล กับกองกำลังสหรัฐที่ประจำการในทะเลแคริบเบียน ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดที่มีชื่อว่า “เซาเทิร์นสเปียร์” (Southern Spear)
คำกล่าวของทรัมป์มีขึ้น ขณะที่เขาประชุมผ่านระบบวิดีโอคอล กับกองกำลังสหรัฐที่ประจำการในทะเลแคริบเบียน ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดที่มีชื่อว่า “เซาเทิร์นสเปียร์” (Southern Spear)