ยอดเสียชีวิตจากเพลิงไหม้ใหญ่อาคารที่อยู่อาศัยในฮ่องกงทะลุ 120 รายแล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน วันนี้ (28 พ.ย.) ว่า นายคริส ถัง เลขาธิการด้านความมั่นคงของฮ่องกง แถลงว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้กลุ่มอาคารที่อยู่อาศัยสูงระฟ้า 8 ตึก หว่องฟุกคอร์ต ซึ่งเป็นของการเคหะฮ่องกง ตั้งอยู่ที่ย่านไท่โป โดยประกอบด้วยห้องพักเกือบ 2,000 ห้อง และมีผู้อาศัยไม่ต่ำกว่า 4,000 คน ซึ่งเพลิงได้ลุกไหม้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนั้น จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 128 รายแล้ว
ส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่อย่างน้อย 79 คน ขณะที่ทางการได้รับแจ้งสอบถามเกี่ยวกับผู้สูญหายอย่างน้อย 467 คน แต่ในจำนวนนี้ได้รับการยืนยันว่า เสียชีวิตแล้ว 39 ราย ขณะที่สำนักงานดับเพลิงฮ่องกงออกแถลงการณ์ว่า เจ้าหน้าที่ยุติปฏิบัติการกู้ภัยอย่างเป็นทางการ เมื่อช่วงสายของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น และยืนยันว่า เพลิงส่วนใหญ่สงบแล้ว หลังโหมลุกไหม้ต่อเนื่องนานกว่า 40 ชั่วโมง
