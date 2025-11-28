xs
ราคาทองครั้งที่ 15 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 64,400 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:52 น. (ครั้งที่ 15) ราคาลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5%ขายออก 63,600.00 บาท รับซื้อ 63,500.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 64,400.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 62,231.80 บาท