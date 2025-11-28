IDF ร่วมอิสราเอล แถลงแจงเหตุยิงผู้ต้องสงสัยดับขณะจับกุมในคดีก่อการร้าย

กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ร่วมสำนักงานตำรวจอิสราเอล แถลงการณ์วันนี้ (28 พ.ย.) ว่า กำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบเหตุการณ์ในเมืองเจนิน ทางตอนเหนือของเขตเวสต์แบงก์ ของปาเลสไตน์ กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าระหว่างเข้าตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีก่อการร้ายในเมืองเจนิน ทหารอิสราเอลได้ยิงผู้ต้องสงสัยเสียชีวิต 2 ราย ซึ่ง IDF ระบุว่า ทั้ง 2 ราย เป็นคนร้ายที่ IDF ต้องการจับกุมเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ และกล่าวหาว่าขัดขืนการจับกุม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่เจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจอิสราเอลร่วมปฏิบัติการบุกตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยในท้องที่ต่างๆกว่า 220 จุด ในเขตเวสต์แบงก์ จับกุมผู้ต้องสงสัยกว่า 10 คน
ด้านองค์การบริหารปาเลสไตน์ รายงานอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานพลเรือนของเขตเวสต์แบงก์ ว่า ผู้เสียชีวิตคือ นายอัล-มุนตาซีร์ มาห์มูด กัสเซม อับดุลเลาะห์ อายุ 26 ปีและนายยูเซฟ อาลี ยูเซฟ อาซาซา อายุ 37 ปี พร้อมประณามการยิงชายทั้งสองคน เข้าข่ายความผิดฐานก่ออาชญากรรมสงคราม อีกทั้งละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญา ธรรมเนียมปฏิบัติและหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง
